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За сутки в Москве выпало свыше половины месячной нормы осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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В период с 26 по 27 мая в Москве выпало свыше половины месячной нормы осадков. Об этом написал в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 мм осадков (41% от месячной нормы), в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 мм дождевой воды, что составляет более половины (53%) всего майского объема», — говорится в сообщении.

Также высокий уровень выпадения осадков был зафиксирован в Московской области — Немчиновке и Михайловском (27 мм), Горки Ленинские (25 мм), Дмитрове (21 мм) и Ново-Иерусалиме (20 мм). Специалист предупредил, что сохранится вероятность ливней в течение дня, однако их интенсивность снизится.

Ранее, 25 мая, Тишковец спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая, тогда как текущий май войдет в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны. По его словам, финал сезона «порадует москвичей комфортнейшим теплом».

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