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Синоптик пообещал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая

Синоптик Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая. Об этом в среду, 25 мая, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая

«Май-2022 уже вписал себя в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны. Тем не менее, после грядущей череды ненастья, финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом», — написал он в своем Telegram-канале.

Так, 31 мая столичный регион и вся Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона. Днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, ночью — не ниже +7…+12 градусов.

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«То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеют планку в +15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше (28 мая). Ну а само календарное лето возвестит о своем начале канонадой гроз», — заявил Тишковец.

Ранее в этот день в Гидрометцентре России сообщили, что 25 мая в Москве воздух прогреется до +12…+14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

За день до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе. По его прогнозу уже 26 мая столбики термометров в Москве поднимутся до +15…+19 градусов.

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