РФ и КНР в СБ ООН наложили вето на проект США по санкциям против КНДР
Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом документ — не принят, сообщает телеканал «Известия». Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних испытаний баллистических ракет. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР.
Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.