РФ и КНР в СБ ООН наложили вето на проект США по санкциям против КНДР

РФ и КНР в СБ ООН наложили вето на проект США по санкциям против КНДР

2022-05-27 07:30:29

2022-05-27 07:30:29

2022-05-27 07:30:29

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