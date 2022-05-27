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В Торонто скончался раненный полицейскими вооруженный мужчина

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Фото: depositphotos.com
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В Торонто скончался раненный полицейскими мужчина, который шел с винтовкой вблизи школ. Об этом 26 мая сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что белый мужчина в возрасте примерно 20 лет был ранен приехавшими на место полицейскими.

Ему была оказана медицинская помощь, однако мужчина скончался в результате ранений.

«Более широкой угрозы общественной безопасности нет», — сообщила полиция.

Ранее в четверг правоохранители сообщили, что находящиеся вблизи места происшествия четыре школы были вынуждены закрыться сразу после того, как стало известно о мужчине на улице с оружием в руках.

По информации школьного совета округа Торонто, в районе произошедшего находятся три школы: младшая государственная школа Шарлоттауна, младшая государственная школа Сентенниал-Роуд и младшая государственная школа Уильяма Дж. Дэвиса. В настоящее время они продолжают работу в штатном режиме.

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