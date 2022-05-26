В Торонто закрыли четыре школы после сообщений о человеке с винтовкой

Четыре школы закрыли в канадском городе Торонто после звонков в полицию о человеке с винтовкой. Об этом 26 мая сообщил телеканал CBC.

Правоохранители начали получать сообщения о неизвестном вооруженном человеке в одном из районов около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой. Злоумышленник был обезврежен.

«Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи», — цитирует телеканал местную полицию.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.