Комплексы неполноценные

В последнее время страны Запада стали активно раскручивать тему предстоящего продовольственного голода. По их мнению, он грозит из-за того, что поставки зерна с территории Украины через Одесский портовой комплекс заблокированы российским флотом. К тому же Киев всё еще всерьез опасается морской десантной операции ЧФ России в районе оставшегося в его руках побережья. Для предотвращения этих угроз, как считают натовские военные аналитики, необходимо поставить Украине береговые ракетные комплексы.

Вообще береговой ракетный комплекс (БРК) — это специализированная противокорабельная ракета на колесном шасси, командный центр, системы обнаружения надводных целей и связи. Такая конструкция сильно отличается от такого же противокорабельного комплекса, установленного на морском или воздушном носителе.

Страны, разрабатывающие сейчас БРК, в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. В Европе помимо России это только Норвегия. Не так давно эта скандинавская страна уже поставила новый береговой комплекс NSM своей разработки для ВМС Польши. Но страны НАТО не готовы делиться современными боевыми системами с Украиной, предпочитая передавать этой стране изъятое из амбаров древнее вооружение.

В этой связи неожиданно на повестке дня всплыла Дания. В свое время ВМС Дании имели на вооружении два фрегата типа Peder Skram с установленными на их борту противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун». После списания этих кораблей датчане решили установить снятые с них четырехконтейнерные установки с «Гарпунами» на колесные шасси. Всего у них получилось четыре таких импровизированных БРК.

Известно лишь об одном тестовом запуске ракеты с них, да и то результаты пуска остались неизвестны. В дальнейшем ВМС Дании сняли эти береговые комплексы с вооружения и отправили их на хранение. Стоит еще отметить, что Дания имела довольно ранние варианты «Гарпунов».

Уже довольно давно это самая распространенная противокорабельная ракета НАТО. Она имеет скромную дальность стрельбы — от 90 до 220 км, и не очень мощную боевую часть весом 221 кг. В зависимости от модификации стартовая масса разнится от 667 до 745 кг. Скорость полета 0.85 Мах, то есть дозвуковая. Активная радиолокационная головка плюс инерциальный способ наведения позволяет ей самостоятельно находить цели после выхода в заданный район моря.

«Гарпун» была разработана в США из-за потрясшего всех события, когда пара египетских ракетных катеров в 1967 году потопила советскими крылатыми ракетами эсминец Израиля «Эйлат». После этого и была создана небольшая дозвуковая ракета корабельного и морского базирования «Гарпун». Посмотрев на ее развитие, СССР начал создавать свой аналог, ныне известный как ракета Х-35, входящая в береговой, морской и воздушный комплексы вооружения. «Гарпуны» же никто в роли берегового комплекса не использовал — за исключением Дании. Поэтому его реальная эффективность в таком качестве загадка для всех, включая НАТО.

Будет ли получение Украиной датских или других современных ПКР угрозой для Черноморского флота России? Да, будет, любое оружие — это угроза для противника. Однако при грамотной организации боевого порядка корабельного соединения, создании надежной зоны противовоздушной и противоракетной обороны, ведении всех видов разведки ракетную угрозу со стороны противника можно минимизировать.

В составе сил ЧФ, сейчас оперирующих в рамках специальной военной операции, имеется два фрегата проекта 11356: «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», на борту которых установлен зенитный комплекс «Штиль-1». Фактически, это морской аналог сухопутного зенитно-ракетного комплекса «Бук», уже зарекомендовавшего себя в ходе проведения СВО. Еще у ЧФ есть малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон», на котором установлен современный комплекс ПВО «Панцирь-М». Северо-западная часть Черного моря находится под контролем российских сил ВКС и ПВО, там ведется постоянная радиотехническая разведка.

Флот РФ имеет на вооружение аналогичную «Гарпуну» ракету Х-35 и знает методы борьбы с такими низколетящими дозвуковыми целями. Они — типовая цель для корабельного ПВО на всех учениях. Всё это оставляет мало надежды Украине на успешное использование датских береговых комплексов.

Не стоит забывать и о том, что реально этот комплекс опасен только небольшим боевым кораблям, это показал боевой опыт использования «Гарпунов» в Иране, Ираке и Ливии.

Боеприпасы, которые датчане используют на своих береговых «Гарпунах», имеют большой возраст, не исключено, что они были произведены не менее 40 лет назад. А вот в случае использования таких комплексов против кораблей ЧФ в ответ сразу прилетит новый «Калибр», и тогда датским БРК и их специалистам не поздоровится.

Почему же вообще речь зашла о поставке Украине именно экзотических и недостаточно проверенных датских БРК? Ведь в составе ВМС ГДР, Польши, Румынии и Болгарии в период нахождения этих стран в Варшавском пакте имелись советские береговые ракетные комплексы. Но Германия в свое время их распродала, а оставшиеся в других государствах экземпляры настолько устаревшие, что об их возможной передаче, если они вообще физически еще живы, в состав ВФУ речи нет и близко. Западных же аналогов такого вооружения по приемлемой цене фактически нет.

Автор — военный историк

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