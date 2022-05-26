Путин и итальянский премьер Драги обсудили спецоперацию РФ в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Драги обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона», — говорится в сообщении.

Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса, отметили в Кремле.

Кроме того, в ходе диалога «обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности».

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», — уточнили в пресс-службе.

Владимир Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, подчеркнули в Кремле.

Помимо этого, отмечается, что при обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.

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