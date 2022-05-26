Ковальчук назвал СССР основателем атомной энергетики в мире

СССР является основателем атомной энергетики в мире. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на научном семинаре «Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии» в Москве.

«Когда вы решаете стратегическую задачу, как атомный проект или атомно-космический, вы определяете лицо цивилизации. Вот из этого атомного проекта гроздью вылетело огромное количество всего. Представьте себе, 54-й год — Курчатов пускает атомную станцию в Обнинске. Первый в мире. Мы — основатели атомной энергетики в мире. Есть факт. <...> Почти под 80% всего, что происходит в мире, — в наших руках!» — сказал он.

Ковальчук отметил, госкорпорация «Росатом» является крупнейшим игроком в мире, у которого нет конкурентов, а Россия — ключевая страна в мире материала.

«Например, мы единственная страна в мире, которая имеет титановую подводную лодку. Никто не умеет варить титан так, чтобы сделать лодку. Ну и так далее. Примеров масса», — добавил Ковальчук.

17 мая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», Ковальчук отметил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. Он пояснил, что на сегодняшний день Курчатовский институт является одним из ведущих научных центров мира.