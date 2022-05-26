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В Москве возбуждено 164 уголовных дела на брокеров-мошенников

В Москве возбуждено 164 уголовных дела на брокеров-мошенников, обманувших клиентов на 200 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве возбуждено 164 уголовных дела в отношении брокеров, обманувших клиентов более чем на 200 млн рублей. Мошенники объявлены в розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 26 мая.

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По предварительной информации, аферисты в печатных изданиях и в интернете публиковали объявления с приглашением заняться инвестициями, обещая высокий доход от операций с ценными бумагами зарубежных эмитентов на фондовых рынках.

Волк отметила, что от имени фирм из России и нескольких офшорных организаций соучастники заключали с добровольцами договоры на брокерское обслуживание и на доверительное управление активами. Но услуги в действительности оказаны не были.

«По версии следствия, от действий злоумышленников пострадало более 160 граждан, а сумма причиненного им ущерба превысила 200 млн рублей. Возбуждено 164 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство, а также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ», — уточнила Волк.

Она подчеркнула, что личность четырех организаторов и шестерых участников установлена, сейчас трое из них объявлены в международный розыск, а один — в федеральный.

В начале марта сообщалось о новой схеме обмана частных инвесторов. Схема предполагает игру на разной стоимости одного актива на разных биржах, а также на разнице цены базового актива и фьючерсов на него.

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