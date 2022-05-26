Эксперт указала на положительный эффект снижения ключевой ставки для застройщиков

В первую очередь положительный эффект от снижения ключевой ставки почувствуют застройщики — у них снизятся затраты на проектное финансирование. Об этом «Известиям» заявила руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик в четверг, 26 мая.

Ранее в этот же день Банк России снизил ключевую ставку сразу на 3 п.п., до 11% годовых.

По словам Павлик, теперь девелоперы смогут снизить затраты на субсидирование ипотеки для своих программ. Но для покупателей стоимость кредитов по спецпрограммам от застройщиков останутся прежними, считает она.

«Это ипотечные программы с процентными ставками, значительно более низкими, чем ключевая ставка ЦБ, что позволило застройщикам поддержать спрос в условиях общей нестабильности», — сказала девелопер.

Более заметен эффект от снижения ключевой ставки и последующим за этим снижением ставки по ипотеке будет на вторичном рынке, что повлечет за собой и активизацию на первичке, сказала она.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе стоит ожидать притока потенциальных покупателей на рынке новостроек за счет отложенного спроса, сформированного клиентами, которым требовалось продать квартиру на вторичном рынке для приобретения строящейся недвижимости.

Новостройки будут оставаться драйвером всего рынка, поскольку новые проекты с возможностью субсидирования и различными спецпрограммами в большинстве намного выгоднее и привлекательнее предложений на вторичном рынке, отметила Павлик.

22 апреля «Известия» писали, что продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98%,в Волгограде — на 99%. Сократилась доля сделок на первичном рынке и в других городах, например, в Нижнем Новгороде — на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — 84%. Меньше всего девелоперы пострадали в Москве и Санкт-Петербурге. Региональные застройщики оказались в зоне риска, к осени могут начаться банкротства, прогнозировали эксперты. Чтобы поддержать спрос, им придется снижать цены.