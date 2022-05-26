Эксперт спрогнозировал снижение ставок по депозитам и кредитам

Снижение процентной ставки Банком России приведет к снижению ставок по депозитам и кредитам. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в четверг, 26 мая.

Ранее в этот же день ЦБ снизил ключевую ставку до 11%. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 10 июня. Центробанк также отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагал его прогноз от 19 апреля, — тогда регулятор повысил прогноз по инфляции в России на этот год до 18–23%.

Шатов отметил, что пока ставки по депозитам остаются привлекательными, несмотря на то что произошло значительное снижение с пиковых значений конца февраля.

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до одного года во второй декаде мая снизилась с 12,095 до 11,795% годовых, рассказал он. Наиболее резкое снижение средних ставок отмечено по долгосрочным вкладам на срок более года — этот показатель упал сразу на 160 базисных пунктов (б.п.), до 8,33% годовых.

«Многие вкладчики сохраняют средства на депозитах. Тенденция к снижению процентных ставок по рублевым депозитам продолжится на фоне снижения ключевой ставки, что, вероятно, приведет к тому, что часть сбережений с депозитов может быть конвертирована, например, в валюту, но курс для конвертации пока выглядит привлекательным», — сказал партнер Capital Lab.

По его словам, в последние месяцы определяющими факторами охлаждения рынка потребительского кредитования стали рост ставок, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов. Кроме того, резко сократились объемы ипотечного кредитования. Снижение ключевой ставки автоматически приведет и к падению кредитных ставок. Это является ключевым моментом для восстановления экономики, полагает эксперт.

Он рассказал, что многие предприятия, компании для развития бизнеса и налаживания работы в новых условиях нуждаются в привлечении заемных средств, но слишком высокие ставки выступали сдерживающим фактором. Их снижение должно стимулировать объем кредитования, считает Шатов.

«То же самое касалось и населения: в условиях неопределенности многие опасались брать кредиты, особенно под высокие ставки», — добавил специалист.

Теперь ситуация с ипотечным и потребительским кредитованием, по его словам, может измениться. Эксперт отметил, что, например, ВТБ объявил о снижении с 30 мая ставки по ипотеке на 3%, минимальная ставка составит 10,9%.

Ранее в четверг доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что после снижения ключевой ставки ЦБ депозитная база будет постепенно таять, а часть населения откажется размещать деньги в банке под ставку ниже 10%.

Он прогнозировал, что кредитование будет стагнировать, пока ставки не опустятся до 10–12% и банки не снизят требования к заемщикам.