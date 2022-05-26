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Районы Удмуртии получили 35 млн рублей на ликвидацию свалок

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Главы семи районов Удмуртии получили субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая сумма финансирования составила 35 млн рублей.

По словам министра природных ресурсов республики Дениса Удалова, средства были выделены муниципалитетам в виде субсидий. Региональные власти провели конкурсный отбор, в рамках которого районам потребовалось представить пакет документов. Специальная комиссия решила, какие муниципалитеты больше всех готовы к ликвидации свалок. Об этом пишет Udm-info.ru.

С начала 2022 года Центр управления регионом зарегистрировал порядка 80 обращений по поводу ликвидации стихийных свалок и скоплений мусора. Всего за три года ликвидировали 194 свалки площадью около 3 га.

Ранее сообщалось, что с начала года в Липецке ликвидировали 20 несанкционированных свалок. Из города вывезли 296 т мусора, который был оставлен в неположенных местах.

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