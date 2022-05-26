Районы Удмуртии получили 35 млн рублей на ликвидацию свалок

Главы семи районов Удмуртии получили субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая сумма финансирования составила 35 млн рублей.

По словам министра природных ресурсов республики Дениса Удалова, средства были выделены муниципалитетам в виде субсидий. Региональные власти провели конкурсный отбор, в рамках которого районам потребовалось представить пакет документов. Специальная комиссия решила, какие муниципалитеты больше всех готовы к ликвидации свалок. Об этом пишет Udm-info.ru.

С начала 2022 года Центр управления регионом зарегистрировал порядка 80 обращений по поводу ликвидации стихийных свалок и скоплений мусора. Всего за три года ликвидировали 194 свалки площадью около 3 га.

Ранее сообщалось, что с начала года в Липецке ликвидировали 20 несанкционированных свалок. Из города вывезли 296 т мусора, который был оставлен в неположенных местах.