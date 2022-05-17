Прямой эфир

В Липецке ликвидировали 20 несанкционированных свалок

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ежедневной уборке территории Липецка задействовали около 100 человек и свыше 60 единиц спецтехники. С начала года муниципальные службы ликвидировали 20 несанкционированных свалок.

Всего из города вывезено 296 т отходов, оставленных в неположенных местах. Только за прошлую неделю порядка 30 т мусора ликвидировали на улицах Зои Космодемьянской, Богатырской, Боровой, Ковалева и других, пишет LipetskMedia. В течение этой недели свалки ликвидируют на улицах Елецкого микрорайона, Красина, Баумана и 1-й Воронежской.

С начала апреля в Липецке проходят субботники. Активистам удалось собрать 374 т мусора. Кроме того, за прошлую неделю дорожные рабочие собрали почти 550 т грунта и песка.

Ранее сообщалось, что участникам субботников в Твери удалось собрать 800 куб. м мусора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022