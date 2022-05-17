В Липецке ликвидировали 20 несанкционированных свалок

В ежедневной уборке территории Липецка задействовали около 100 человек и свыше 60 единиц спецтехники. С начала года муниципальные службы ликвидировали 20 несанкционированных свалок.

Всего из города вывезено 296 т отходов, оставленных в неположенных местах. Только за прошлую неделю порядка 30 т мусора ликвидировали на улицах Зои Космодемьянской, Богатырской, Боровой, Ковалева и других, пишет LipetskMedia. В течение этой недели свалки ликвидируют на улицах Елецкого микрорайона, Красина, Баумана и 1-й Воронежской.

С начала апреля в Липецке проходят субботники. Активистам удалось собрать 374 т мусора. Кроме того, за прошлую неделю дорожные рабочие собрали почти 550 т грунта и песка.

Ранее сообщалось, что участникам субботников в Твери удалось собрать 800 куб. м мусора.