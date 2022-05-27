Ломовая площадь

В последние два-три месяца рынок торговой недвижимости и ритейла России обсуждается почти каждый день и приковывает внимание многих россиян, которые раньше никогда не интересовались этой темой. Это связано с тем, что глобальные игроки начали заявлять о приостановке операционной деятельности на территории РФ, причем на неопределенный срок. В 2014 году многие бренды покинули российский рынок, тогда количество ушедших зарубежных ритейлеров впервые превысило число пришедших в страну. Однако сейчас ситуация приняла невиданные ранее масштабы. Конечно, эти новости затронули не только профессиональное сообщество, но и обычных потребителей.

Сейчас мы насчитали порядка 180 ритейл-компаний, включая онлайн-магазины, объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, также они прекратили поставки на территорию России. Наибольшую долю в структуре профилей таких сетей занимают компании сегмента фэшн (19%), далее следуют FMCG (товары повседневного спроса) и автомобильные бренды (по 12% каждый). Наименьшую долю занимают продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%).

Около 30 компаний объявили о своем уходе с российского рынка. Ряд других обозначили, что продадут российский бизнес партнерам, после чего магазины откроются. Две компании уже перезапустили большую часть своих магазинов и продолжили работу — OBI, которая должна будет сменить название, и точки компании «Ре Трэйдинг» (LPP Group) под новыми брендами.

В истории развития рынка торговой недвижимости такие колоссальные изменения происходят впервые. И это касается не только рынка России, но и мира в целом. Поэтому мы наблюдаем паузу по принятию решений в этом секторе с конца февраля. Компании явно были не готовы к тем вызовам, с которыми столкнулись, поэтому потребовалось время рассмотреть все возможные варианты развития событий, принять решение и начать действовать.

Следует принять во внимание скорость передачи российского дивизиона новым владельцам, быстроту открытия магазинов и временное сохранение права работать под прежними именами. Мы можем предположить, что происходящее скорее временно, а в случае улучшения внешнего фона покупатели смогут увидеть привычные имена на витринах кафе, ресторанов и магазинов.

Также мы видим, что не все бренды готовы продать бизнес и уйти с российского рынка любой ценой. Есть те, кто продолжает работать и искать альтернативные способы доставки товара на территорию РФ, включая программу параллельного импорта. Скорее всего, многие из этих марок не смогут работать как монобрендовые магазины под оригинальной вывеской. Однако товарное предложение сохранится, бренд не потеряет российского клиента, а потребители не окажутся в ситуации вынужденной смены привычек.

До конца года в России продолжится тенденция передачи бизнеса зарубежных брендов локальным игрокам — в нынешних реалиях это самое оптимальное решение для многих иностранных компаний. Тем более это позволит им вернуться с меньшими потерями. Причем действовать все будут по-разному: одни зарубежные бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же — временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту. Такие маневры позволят иностранным ритейлерам позже вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате.

В целом нынешние арендаторы будут всячески пытаться решить юридические вопросы и урегулировать ввоз продукции, так как это немаловажный фактор для открытия их магазинов. Однако процесс урегулирования займет время, более того, это может затянуться минимум до конца лета. С другой стороны, собственники площадей начали активно искать альтернативных арендаторов среди локальных марок и брендов из стран ближнего зарубежья на место ушедших ритейлеров.

Автор — региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia

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