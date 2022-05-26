Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
Мир
На «Азовстали» задержали спрятавшихся военных ВСУ
Общество
В Санкт-Петербурге с 27 мая отменили обязательное ношение масок
Мир
В Китае заявили о несостоятельности политической системы США
Мир
Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп
Экономика
Импортеры вина изучат возможность оплачивать напитки криптовалютой
Мир
Посол Украины в ФРГ раскритиковал поставки оружия Германией фотографией улитки
Мир
Басурин назвал сроки полной зачистки «Азовстали» в Мариуполе
Экономика
Минтранс отказался от идеи ввести новый авиасбор с пассажиров
Мир
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Мир
Сотрудники МЧС России обезвредили около 24 тыс. снарядов в Донбассе

Всероссийский туристический форум проведут в Хабаровске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске 22-23 сентября состоится Всероссийский туристический форум, на котором перспективы развития рынка путешествий в ДФО обсудят эксперты, представители туризма и органов власти.

В региональном министерстве туризма ранее сообщали, что участие в мероприятии планируют принять около 150 специалистов очно и около 400 — онлайн. В рамках форума будут обсуждаться перспективы внутреннего туризма, разработки туров, маркетинга, пути продвижения турпродуктов в соцсетях и в СМИ. Запланированы сессии по вопросам развития рынка путешествий по России. Основное внимание при этом эксперты будут акцентировать на Дальнем Востоке.

ИА AmurMedia уточняет, что в Хабаровском крае активно развивается внутренний туризм. В регионе запустили проект «Отдыхаем в крае». Цель — расширение сети туристических маршрутов и разработка доступных, недорогих предложений по разным местным туристическим направлениям.

В середине мая в заповедниках Хабаровского края постепенно начали открывать туристические тропы. Несколько троп уже действуют в Советско-Гаванском районе, появилась возможность полюбоваться природой в Комсомольском и Большехехцирском заповедниках. Стоимость маршрутов составляет от 30 до 320 рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022