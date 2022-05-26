Всероссийский туристический форум проведут в Хабаровске

В Хабаровске 22-23 сентября состоится Всероссийский туристический форум, на котором перспективы развития рынка путешествий в ДФО обсудят эксперты, представители туризма и органов власти.

В региональном министерстве туризма ранее сообщали, что участие в мероприятии планируют принять около 150 специалистов очно и около 400 — онлайн. В рамках форума будут обсуждаться перспективы внутреннего туризма, разработки туров, маркетинга, пути продвижения турпродуктов в соцсетях и в СМИ. Запланированы сессии по вопросам развития рынка путешествий по России. Основное внимание при этом эксперты будут акцентировать на Дальнем Востоке.

ИА AmurMedia уточняет, что в Хабаровском крае активно развивается внутренний туризм. В регионе запустили проект «Отдыхаем в крае». Цель — расширение сети туристических маршрутов и разработка доступных, недорогих предложений по разным местным туристическим направлениям.

В середине мая в заповедниках Хабаровского края постепенно начали открывать туристические тропы. Несколько троп уже действуют в Советско-Гаванском районе, появилась возможность полюбоваться природой в Комсомольском и Большехехцирском заповедниках. Стоимость маршрутов составляет от 30 до 320 рублей.