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Экологические тропы начинают открывать в хабаровских заповедниках

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В заповедниках Хабаровского края постепенно становятся доступными экологические тропы. Несколько троп уже действуют в Советско-Гаванском районе, появилась возможность полюбоваться природой в Комсомольском и Большехехцирском заповедниках.

Стоимость маршрутов составляет от 30 до 320 рублей. Желающие посетить особо охраняемые природные территории должны заранее падать соответствующую заявку, пишет Тranssibinfo.com со ссылкой на краевое министерство туризма.

Ранее сообщалось о развитии инклюзивного туризма в Хабаровском крае. Гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляют возможность больше путешествовать и посещать экскурсии. Проекты в этой сфере реализуют несколько социально ориентированных некоммерческих организаций. На эти цели они получили гранты из бюджета региона.

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