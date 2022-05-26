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Произведения Эрмитажа на год станут невыездными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Государственный Эрмитаж не сможет вывозить произведения искусства за границу. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

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По его словам, в ближайший год выставки будут проводиться в филиалах Эрмитажа в российских городах. В частности, в 2023 году ожидается серия выставок, посвященных Петру I.

Для Эрмитажа это решение вынужденное и во многом спровоцированное сложностями вокруг возврата коллекции Морозовых, считает кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

«Михаил Пиотровский часто говорит, что главная задача музея — вовсе не развлекать публику выставками, а сохранять экспонаты. В данном случае, как видим, директор верен своему кредо: подвергать малейшему риску вверенное ему достояние он не готов, даже если для этого придется отказаться от яркой выставочной деятельности. Здесь нам важно понимать, что не выданная за рубеж картина из наших собраний означает не полученную картину оттуда. Ведь всё строится на обмене. Получается, мы не увидим шедевров из зарубежных коллекций в Эрмитаже — и, вероятно, дольше, чем год, так как обмен происходит обычно не одновременно. Но в столь непредсказуемой ситуации, вероятно, это единственный выход», — пояснил эксперт.

5 мая министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о возвращении в Россию всех картин, графических работ и скульптур из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Она добавила, что транспортировка всех предметов коллекций заняла около 20 дней.

Ранее, в марте, появилась информация об отказе Франции возвращать картины из коллекции Морозовых. информация появилась 12 марта. С 22 сентября до 3 марта работы должны были выставляться в парижском Фонде Louis Vuitton, однако в феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля. Они объяснили это решение высоким интересом посетителей и сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.

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