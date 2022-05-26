РЖД запустят дополнительные поезда для перевозок на юг России

«Российские железные дороги» (РЖД) в летний период запустят дополнительные поезда для пассажирских перевозок на юг страны. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram.

Так, в Краснодар, Кисловодск, Адлер, Анапу и Новороссийск летом прибудет до 90 пассажирских составов. Всего же до южных курортов РФ будут курсировать 144 поезда, отмечает телеканал «360».

В РЖД рассказали, что высокий спрос на поездки в южном направлении уже формируется. В компании намерены обеспечить пополнение составов на 1,7 тыс. вагонов, которые перевезут до 70 тыс. пассажиров.

Кроме того, уже назначено порядка 200 специальных рейсов, которые перевезут свыше 400 тыс. детей в оздоровительные лагеря в составе организованных групп, отмечает агентство городских новостей «Москва».

24 мая президент России Владимир Путин на профильном совещании поручил обеспечить нужный объем пассажирских ж/д-перевозок к черноморским курортам.

«Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме», — цитирует президента сайт kp.ru.

Президент отметил, что на сегодняшний день некоторые южные аэропорты временно закрыты, однако многие россияне планируют провести летний отдых на курортах Краснодарского края или в Крыму, пишет сайт aif.ru.

Как напоминает «Москва 24», 24 мая Росавиация в очередной раз продлила введенный 24 февраля режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 31 мая самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет НСН.

Кроме того, российским авиакомпаниям ведомство посоветовало организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, напоминает «Ридус». При этом остальные отечественные аэропорты, отметили в Росавиации, работают в штатном режиме, сообщает телеканал «Звезда».

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

20 мая правительство России выделило еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России, отмечает RT.