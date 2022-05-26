Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП, столкнувшись с трамваем, о чем в среду, 25 мая, сообщил портал Blesk.cz.

ДТП произошло ранее 25 мая на Пльзеньской улице в Праге при пересечении трамвайных путей. Автомобиль KIA, которым управлял 50-летний спортсмен, врезался в трамвай.

«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин я не заметил трамвай. Я увидел его уже в полуметре от себя в последнюю минуту. Я думал, это конец. Я всегда верил, что высшая сила держит надо мной свою руку, и сегодня я снова в этом убедился», — приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

На место прибыли сотрудники скорой помощи. Медики осмотрели водителя и не нашли у него серьезных повреждений. От посещения больницы тот отказался. Как отмечает сайт kp.ru, Ягр получил нетяжелую травму руки и немного хромал после аварии.

Больше никто не пострадал.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Ягра проверили на наличие алкоголя в крови, тест показал отрицательный результат.

Яромир Ягр владеет хоккейным клубом «Кладно» и выступает за него, пишет REGNUM. В минувшем сезоне знаменитый форвард провел в элитном дивизионе чешского чемпионата 43 матча и набрал 19 (8+11) очков.

В НХЛ он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории, на его счету 766 заброшенных шайб.

В конце января автобус с футболистами латвийского клуба РФШ попал в ДТП. В 40 км от Риги произошло столкновение с автомобилем, выехавшим со встречной полосы. В результате автобус со спортсменами упал в кювет. Игроки и персонал выбрались через аварийный люк. Двум игрокам и одному сотруднику клуба на месте оказали первую медицинскую помощь, позже их доставили в больницу.