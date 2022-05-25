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В Британии на фоне инфляции увеличилось число магазинных краж

Daily Mail: в Британии на фоне инфляции увеличилось число краж алкоголя и кассет для бритв
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Фото: Global Look Press/Jon Super
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В Великобритании на фоне рекордного роста инфляции увеличилось число краж в супермаркетах. Об этом написала в среду, 25 мая, газета Daily Mail.

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О наметившейся тенденции изданию рассказали управляющие магазинов и эксперты.

«Ситуация определенно становится хуже», — сказал основатель консалтинговой компании Shopfloor Insights Брайан Робертс.

На воровстве, как пишет газета, чаще всего попадаются неопытные воришки, которые пытаются вынести дешевые товары первой необходимости. В основном пытаются украсть алкоголь, сменные кассеты для бритв, а также товары, которые затем можно перепродать с рук или в интернете.

При этом, как утверждает Daily Mail, рост числа краж приходится на начало этого года, когда из-за инфляции в Соединенном Королевстве выросли цены на товары и услуги.

Согласно оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции превысит 10%. При этом по итогам апреля годовая инфляция в стране составила 9%, что стало самым высоким показателем за 40 лет.

Ранее в мае телеканал «Известия» сообщал, что на фоне роста цен участились случаи краж топлива в Финляндии. Жители начали воровать бензин и дизельное топливо с крупных строительных площадок, объектов сельского или лесного хозяйства, а также из грузовиков и холодильных камер. Во время одного из происшествий злоумышленники сломали замки топливных баков, просверлили в них отверстия и слили бензин.

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