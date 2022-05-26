В Госдепе назвали условие снятия санкций против России

Вашингтон не планирует прекращать санкционное давление на российскую экономику, пока не будет завершена спецоперация РФ по защите Донбасса. Об этом в среду, 25 мая, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я думаю, что мы должны скептически относиться к различным обещаниям России <...> Не связанные с продовольствием санкции останутся», — заявил он в ходе брифинга.

Также пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что ограничения разработаны таким образом, чтобы не препятствовать экспорту удобрений и сельскохозяйственной продукции. По словам Прайса, рестрикции США не могут спровоцировать продовольственный кризис.

Накануне глава минторга США также исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений в отношении России. Она призвала правительства государств расширять антироссийские санкции, чтобы лишить РФ преимуществ от участия в мировой экономике.

Между тем, стало известно, что более половины граждан Соединенных Штатов Америки не поддерживают введение антироссийских санкций. Это следует из результатов опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC. 51% опрошенных утверждает, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию США.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова ежедневно предоставлять Украине необходимые гуманитарные коридоры для экспорта зерна, что и делает на постоянной основе. Вместе с тем, как отметил дипломат, решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе снятия санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транcакции.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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