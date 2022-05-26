Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«‎Домашнее поле»‎ 16+

Режиссер: Феликс Умаров. В ролях: Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник, Богдан Голощук, Александра Хромова.

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте.

С 26 мая на more.tv

«Я люблю короче» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

Режиссеры: Антон Филипенко, Ксения Пчелинцева, Антон Дьяков, Петр Тимофеев, Глеб Росс, Сергей Филатов, Анна Носатова. В ролях: Андрей Мерзликин, Кирилл Кяро, Роза Хайруллина, Антон Филипенко, Дарья Екамасова, Аглая Тарасова.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» совместно с КАРО.Арт представляют альманах «Я люблю короче». В него вошли семь короткометражек из основной конкурсной программы фестиваля 2021 года. Альманах станет одним из событий, посвященных грядущему 10-летию фестиваля, которое отмечается в августе.

С 26 мая в прокате.

«ЮЗЗЗ» 18+

Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER

Режиссёр: Стас Иванов. В ролях: Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв, Гела Месхи.

Сюжет разворачивается в неблагополучных районах Ростова. Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».

В онлайн-кинотеатре PREMIER

Театр

«Чужие берега. Противостояние» 12+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер: Ольга Матвеева. В ролях: Кирилл Новышев, Евгений Сыркин, Антон Соколов, Сергей Кисса, Иван Иванов, Артем Губин, Сергей Медведев, Алексей Веретин.

Премьера спектакля об эмиграции, о русских без России. Без родины, которую они по-настоящему любили и без которой не мыслили себя. Театр продолжает поэтический цикл и к богатейшему наследию русской эмиграции первой волны. Герои спектакля — поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на ветреном перекрестке эпох, культур, убеждений. Их жизнь — вечный вокзал, порт, дорога, бег. Но есть в ней и счастье.

28, 29 мая, 18:00, Московский Губернский театр

«Когда я вернусь» 16+

Фото: Лена Морозова

Режиссер: Андрей Бадулин. В ролях: Виктория Сычева, Елена Сванидзе, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Кутузов, Ярослав Бережнов, Илья Баранов.

Спектакль по автобиографической пьесе драматурга Владимира Гуркина, известного благодаря фильму «Любовь и голуби». Спектакль о любви мужчины и женщины, о любви к семье, к Дому. Эти темы представляются актуальными, особенно, когда мир стремительно изменяется, и часто — не в лучшую сторону.

31 мая, 19:00, Театр Армии

«Обратная сторона медали» 12+

Фото: пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова

Режиссер: Эльдар Трамов. В ролях: Евгений Князев, Яна Соболевская, Игорь Карташёв, Ася Домская, Ника Здорик, Светлана Йозефий.

Премьера спектакля по одной из ранних пьес драматурга Флориана Зеллера. История о семейной паре, которая в своих взаимоотношениях зашла в тупик. Их жизни идут параллельно — у него своя, у неё своя, но при этом они любят друг друга. Их друг оставил жену и начал новые отношения. Эта пьеса в лёгкой комедийной манере даёт пищу для серьезных размышлений.

27, 28 мая, 19:30. Театр Вахтангова, Новая сцена

«Река Потудань» 18+

Фото: Театр "Студия театрального искусства"

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Мария Шашлова, Андрей Шибаршин, Сергей Качанов.

300-й показ культового спектакля СТИ и ее бессменного лидера Сергея Женовача. «Река Потудань» по одноименной повести Андрея Платонова — о тех вещах, про которые обычно неловко говорить: об одиночестве стариков, о самых сокровенных моментах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. О немыслимых трудностях и простых радостях послевоенного быта.

1 июня, 19:00, Студия театрального искусства, Малая сцена

Концерты

«Вивальди-оркестр»: «На бис!» 12+

Фото: Концертный за имени Чайковского

Эта программа состоит из фрагментов программ разных лет Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под управлением народной артистки России Светланы Безродной. Классика, джаз, ритмы танцевальных оркестров 30-х – 50-х гг. ХХ века. Оркестр исполнит сочинения Глена Миллера, Томми Дорси, Дюка Эллингтона, Моцарта, Чайковского, Брамса, Шопена, Верди. Зрители перелистают «ожившие страницы» более чем тридцатилетней летописи коллектива.

28 мая, 19:00, Концертный за имени Чайковского.

«Симфоническое «Кино» 6+

Фото: concert-kino.ru

Совместный проект гитариста группы «КИНО» Юрия Каспаряна, Александра Викторовича Цоя и композитора Игоря Вдовина. Фронтменом проекта стал один из основателей группы «КИНО» Юрий Каспарян, чьи гитарные рифы и соло — визитная карточка многих песен легендарного коллектива. Основу программы составляют композиции из альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Прозвучат композиции и из «Черного альбома».

28 мая, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.

«Шедевры Сергея Рахманинова» 6+

Фото: из личного архива Сергея Рахманинова

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет «Шедевры Сергея Рахманинова». Солист — лауреат международных конкурсов пианист Филипп Копачевский. В программе — Второй и Третий фортепианные концерты. Произведения принесли Сергею Рахманинову заслуженный успех и были по праву признаны лучшими, наравне с Первым концертом Чайковского. Так же Филипп Копачевский исполнит Рапсодию на тему Паганини.

27 мая, 19:00, Московский Международный Дом Музыки

Музеи

«Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоём» 12+

Фото: ГТГ

Выставка двух знаковых художников второй половины ХХ века — графика Гурия Захарова и скульптора Татьяны Соколовой. Это семейная пара, творчество которых было во многом созвучным, а результатом их многолетней работы стало создание ряда ярких и самобытных произведений. Как и многие другие художники, работавшие в период Оттепели, Захаров и Соколова стремились отобразить будничную жизнь, прибегая к не слишком утонченным, доступным художественным материалам и техникам. Так, Захаров создавал гравюры на линолеуме, а Соколова предпочитала работать с деревом и глиной.

До 18 сентября, Новая Третьяковка

«Я знаю точно, что я был прав». Свен Гундлах. Работы 1986-1990 гг. 12+

Фото: Е.К.АртБюро

Выставка художника, поэта, музыканта, одного из основателей групп «Мухомор» и «Среднерусская возвышенность» Свена Гундлаха (1959-2020). В экспозиции будет представлено 45 произведений его графики, созданных с 1986 по 1990 годы, когда он вернулся из армии и начал работать самостоятельно. Большинство из картин впервые показываются публично.

С 1 по 24 июня, Е.К.АртБюро

Фестивали

«Классика на Дворцовой» 12+

Фото: пресс-служба шоу «Классика на Дворцовой»

В 2022 году шоу «Классика на Дворцовой» исполняется десять лет. Одно из главных музыкальных событий Дня города, который отметят 28 мая. Организатором проекта выступила компания Dance Open. Обещают «зрелищный концерт классического искусства под открытом небом с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны». В Санкт-Петербурге выступят: Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло, Вероника Джиоева, Алексей Марков и другие. Вход свободный.

28 мая, 21:30, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Ретроспектива Вадима Абдрашитова +16

Фото: insidepromotion.ru

КАРО.Арт при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и кинокомпании АРК фильм приглашают посмотреть ретроспективу выдающегося советского и российского режиссера Вадима Абдрашитова по сценариям драматурга Александра Миндадзе. За почти 40 лет совместной работы они выпустили 11 полнометражных картин, среди которых: «Парад планет», «Время танцора», «Армавир», Остановился поезд».

До 6 июня, Москва, Кинокоцентр «Октябрь». Санкт-Петербург, КАРО 11 Охта

VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE 12+

Фото: viv-arte.ru

Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева — первооткрывателя талантов, гения, повлиявшего на вкусы зрителей, моду, театральное и изобразительное искусство прошлого столетия и во многом определившего восприятие русской культуры на Западе. По сложившейся традиции, все три фестивальных вечера состоятся в пространстве Врубелевского зала Третьяковки. На открытии фестиваля, 27 мая, состоится предпремьерный показ спектакля по пьесе Марии Дружининой «Завтрак с Дягилевым» режиссёра Павла Сеплярского.

С 27 по 29 мая, Третьяковская галерея.

XIX Фестиваль театров малых городов России 18+

Фото: пресс-служба ФТМГР

Организованный Театром Наций фестиваль представит 16 творческих коллективов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Якутии, Пермского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Свердловской, Кемеровской, Самарской и Волгоградской областей. В жюри во главе с заслуженным деятелем искусств РФ Николаем Колядой входят народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики. Им предстоит определить победителей по нескольким номинациям. А лучший спектакль будет отмечен Гран-при.

С 29 мая по 5 июня, Нижний Тагил

XVIII Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» 0+

Фото: пресс-служба XVIII Фестиваля «Пестрое небо»

«Пестрое небо» — это возможность увидеть самых больших воздушных змеев России: гигантских осьминогов, медведя, трилобита и 30-метрового кита; сделать необычные фото; запустить своих воздушных змеев и просто хорошо провести время с семьей или друзьями на свежем воздухе. Клуб любителей воздушных змеев Prokite и ГМЗ «Царицыно» приглашают всех желающих. Вход на фестиваль свободный.

28-29 мая, Нижний Царицынский пруд

Финал Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» 6+

В этом году было подано более 2000 заявок на участие от авторов из почти всех регионов России и Зарубежья. По результатам десяти очных туров, трёх полуфиналов и зрительского голосования были отобраны 15 финалистов. Победитель получит 1 000 000 рублей. В программе также участвуют: Дмитрий Певцов, Александр Жигалкин, Борис Березовский, Дмитрий Воденников, Никита Высоцкий и Олег Митяев.

30 мая, 19:00, Центральный Дом Актера им. А. А. Яблочкиной