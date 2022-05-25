Эксперт раскрыл схему обмана россиян для рассылки спама и рекламы

Недобросовестные продавцы обманным путем получают от граждан согласие на сбор персональных данных, в результате чего покупатели сталкиваются с постоянными рекламными рассылками. Об этом 25 мая рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Так он прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении законопроекта, который направлен на пресечение практики принудительного сбора продавцами персональных данных потребителей. Так, за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные, предусмотрены штрафы в размере до 50 тыс. рублей.

«Сначала нужно сказать, что новые меры от Госдумы касаются тех случаев, когда продавец товаров или услуг отказывается продавать что-либо покупателю, если он не подписывает официальное согласие на сбор персональных данных. То, что гражданин имеет право давать такое разрешение или нет добровольно, мало кого волнует: вместе с чеком мы часто получаем некую бумагу, где мелким шрифтом написано, что мы такое разрешение даем. Если подписал (да и не подписал — тоже), то потом мы постоянно получаем SMS, рассылки в почту от этого магазина», — пояснил Самойленко.

По его словам, законопроект позволит оградить потребителей от постоянных рассылок и навязчивой рекламы. В настоящее время до 90% разных рекламных обращений не имеют прямого документального согласия от потребителя, указал специалист.

«Различные рассылки стали массовыми, вне зависимости от того, дали мы на это свое письменное разрешение или нет. Одновременно растет и количество обращений граждан в правоохранительные органы с требованием прекратить рекламу от того или иного коммерческого учреждения», — подчеркнул он.

Как отметил Самойленко, инициатива поможет снизить незаконную активность ритейла и сектора услуг.

«Стоит один-два раза компании получить штраф после обращения граждан, и многие начнут проверять свою клиентскую базу — где есть письменное согласие на рассылку от покупателя, а где нет», — резюмировал эксперт.

23 мая адвокат адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников предупредил, что согласие на обработку персональных данных чревато использованием их не для тех целей, для которых они передавались. При этом, по словам эксперта, у граждан есть право отозвать согласие на обработку данных.