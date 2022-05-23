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Россиянам объяснили риски при согласии на обработку персональных данных

Адвокат Ситников объяснил, чем опасно согласие на обработку персональных данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Согласие на обработку персональных данных чревато использованием их не для тех целей, для которых они передавались. Об этом в понедельник, 23 мая, предупредил россиян адвокат адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников.

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«Риск для субъектов персональных данных (ПД) всегда один — использование их без их согласия и не для тех целей, для которых они передавались. Давая согласие, следует внимательно ознакомиться с его содержанием и сопоставить с реальными целями обработки. Если перечень ПД и цели, указанные в согласии, явно выходят за разумные пределы, есть повод задать вопросы оператору», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

При этом, по словам эксперта, у граждан есть право отозвать согласие на обработку данных. Однако такой шаг не всегда влечет прекращение обработки.

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«Также следует отличать отзыв согласия от уведомления о незаконной обработке ПД, поскольку последнее в отличие от отзыва в любом случае требует прекращения обработки и удаления ПД. Субъектам ПД нужно учитывать, что отзыв ими согласия не всегда обязательно влечет полное удаление их данных из базы оператора», — предупредил Ситников.

Он пояснил, что согласие на обработку персональных данных — обязательное условие обработки за исключением указанных в законе случаев. Например, согласие не требуется, если обработка происходит для целей заключения и исполнения договора с субъектом ПД. Тем не менее многие компании собирают согласия и при заключении договоров.

«Согласие должно содержать перечень данных, цели и сроки их обработки. В ряде случаев согласие обязательно должно быть письменным. Например, для биометрических ПД. Наиболее строгие требования к содержанию согласия на обработку ПД у разрешенных для распространения», — пояснил адвокат.

3 апреля преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев рассказал, как грамотно действовать при утечке персональных данных. По его словам, следует обратиться напрямую к владельцам сайта, ссылаясь на закон «О персональных данных». Кроме того, можно связаться с операторами поисковых систем. Согласно ст. 10.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», они обязаны удалять ссылки на сайты со сведениями о гражданах, распространяемыми с нарушением закона.

Также эксперт подчеркнул, что, даже если пользователь дал согласие на обработку персональных данных, при необходимости он может отозвать его на основании ч. 2 ст. 9 и ч. 5 ст. 21 закона о персональных данных.

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