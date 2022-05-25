Президент Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Куренкова новым руководителем МЧС. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день кандидатуру Александра Куренкова поддержал Совет Федерации.

Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС, у него многолетний опыт работы в органах безопасности. Сам же Куренков заявил, что намерен «перво-наперво приумножить, не развалить, разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них».

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Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября 2021 года. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.