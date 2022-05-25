Минцифры лишит льгот IT-компании в России за увольнение украинцев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ лишит льгот IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством.

«Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — говорится 25 мая в сообщении министерства в Telegram-канале.

Накануне два участника IT-рынка рассказали РБК, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. Кроме того, информацию об этом подтвердил изданию глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

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В то же время в Минцифры опровергли эти сообщения и заявили, что не располагают данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов. В министерстве предупредили российские компании о недопустимости такой практики дискриминации.

2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний.