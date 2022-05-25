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Минобороны показало кадры работы Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ 25 мая опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

Удары наносились с дистанции более 5 км. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений противника.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В. По информации ведомства, расчеты С-300В зенитного ракетного соединения несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.

20 мая Минобороны РФ продемонстрировало кадры работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ. Экипажи работают посменно круглые сутки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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