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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении РФ выйти из Болонской системы образования

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Россия намерена отказаться от Болонской образовательной системы в пользу принципиально нового подхода к обучению. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — пояснил он «Коммерсанту».

Он также указал, что Болонская система теряет свою актуальность, назвав ее «прожитым этапом».

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Позже в этот день инициативу прокомментировало министерство просвещения РФ. В пресс-службе ведомства отметили, что отказ от модели «бакалавриат — магистратура» и переход на специалитет может способствовать улучшению качества подготовки педагогов в стране.

Также в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе выступили: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, президент РАО Ольга Васильева и другие политики и общественные деятели.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказался в пользу возвращения к программам специалитета по большинству направлений. Он добавил, что возможность участия в Болонском процессе была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе. Однако в 2007 году было принято решение об обязательной реализации системы в российских ВУЗах.

Болонская система предполагает двухэтапное получение образования. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года. Однако российская система образования также включает подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.

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