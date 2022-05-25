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Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области увеличился поток пассажиров на дачных маршрутах. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

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Так, поездки на дачных маршрутах Подмосковья с начала сезона совершили уже порядка 90 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Как рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова, статистику составили в период с начала апреля.

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«Больше месяца в Подмосковье дачный сезон — за это время уже около 90 тысяч пассажиров и гостей региона воспользовались маршрутами до 680 садовых участков», — приводит ее слова телеканал «360».

Отмечается, что автобусы отправляются от железнодорожных станций и автовокзалов области. Расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до своих садовых участков.

Кроме того, в регионе действуют меры социальной поддержки. Чаще всего пассажиры оплачивают поездки на дачных маршрутах с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича (более 64 тыс. оплат), банковских карт (около 14 тыс.) и карт «Стрелка» (около 8 тыс.), уточняет агентство городских новостей «Москва».

В нынешнем сезоне Мострансавто запустило 42 дачных маршрута. Курсирует уже 41 из них, последний начнет работу 27 мая, сообщает RT. Список всех дачных маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее в мае главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что перенапряжение и боль в мышцах после дачных работ помогут снять баня, массаж и холодные компрессы.

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