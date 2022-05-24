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Прокуратура Уфы начала проверку из-за гибели троих рабочих в коллекторе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прокуратура Ленинского района Уфы организовала проверку после обнаружения тел троих человек в канализационном коллекторе в микрорайоне Затон. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Тела бригадира и двоих рабочих были найдены в подземном канализационном коллекторе строящегося дома ранее во вторник.

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«Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности на объекте жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

23 января в тепловом коллекторе в Приморском крае произошел пожар. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на улице Вокзальная дамба в городе Уссурийск в 01:45. Спасателям поступил сигнал о возгорании мусора. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих человек.

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