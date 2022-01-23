Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморском крае. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным пресс-службы, пожар произошел улице Вокзальная дамба в городе Уссурийск 23 января в 01:45 (18:45 22 января мск). В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора в тепловом коллекторе. Пожарные прибыли на место происшествия через 5 минут.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двоих человек, их личности устанавливаются. По предварительным данным, смерть людей наступила от отравления угарным газом.

Уточняется, что в результате пожара повреждена часть коллектора на общей площади 15 кв. м. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

Следователи Следственного комитета (СК) назначили проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее, 21 января, пенсионерка погибла в результате пожара в Тверской области. Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины. Специалисты устанавливают причины возгорания.