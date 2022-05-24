В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове

В Москве произошел пожар в храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом вечером во вторник, 24 мая, сообщили «Известиям» очевидцы происшествия.

В настоящее время огонь охватил площадь примерно в 150 кв. м.

Как уточняется, горит постройка, расположенная рядом с храмом. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В феврале в Москве горел Богоявленский кафедральный собор на улице Спартаковской. Пожар произошел в трапезной, пристроенной к основному зданию храма.