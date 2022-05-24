Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине допустили возможность обмена сержанта Шишимарина
Культура
Добронравов опроверг информацию Variety о съемках у Полански
Мир
Канада направит Киеву более 20 тыс. снарядов для гаубиц M777
Интернет
YouTube останется работать в России
Мир
Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к Ту-95МС
Мир
Вучич заявил о превращении форума в Давосе в рупор Запада
Мир
Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в местах хранения зерна
Общество
СК оценит действия заминировавших выход из порта Херсона националистов
Мир
Бойцы ЛНР агитснарядами призвали военных ВСУ сдаваться
Мир
Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя
Происшествия
В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове

В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве произошел пожар в храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом вечером во вторник, 24 мая, сообщили «Известиям» очевидцы происшествия.

В настоящее время огонь охватил площадь примерно в 150 кв. м.

Как уточняется, горит постройка, расположенная рядом с храмом. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В феврале в Москве горел Богоявленский кафедральный собор на улице Спартаковской. Пожар произошел в трапезной, пристроенной к основному зданию храма.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022