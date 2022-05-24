Консультации по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО состоятся в Анкаре

Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что консультации с Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО пройдут в Анкаре 25 мая, передает телеканал «Известия». Турция хочет получить от скандинавских стран письменные гарантии. Анкара потребует прекратить поддерживать террористов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.