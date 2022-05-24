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Здание электроаппаратного завода в центре Курса отдадут под отель

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В центре Курска в здании электроаппаратного завода (КЭАЗ) оборудуют 4-звездочную гостиницу российской сети Azimut Hotels. Проект оценивается в 1 млрд рублей.

Представители региональной администрации, КЭАЗ и Azimut Hotels подписали соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по реновации нежилых помещений на улице Луначарского. Основным инвестором выступает Курский электроаппаратный завод. Также будут привлекаться и госсредства по программе внутреннего туризма.

Здание, где когда-то размещались производственные цеха, полностью реконструируют под гостиницу на 120–150 номеров со встроенными объектами стрит-ритейла. Концепция отеля будет соответствовать эскизным решениям победителей архитектурного конкурса «Курск-2032» Михаила Заутренникова и Кирилла Будыкина, пишет ИА «Абирег».

Ранее ФоРГО на основе данных налоговой и Росстата подготовил исследование «Индекс экономического потенциала регионов РФ». Курская область замыкает список. А самым высоким среди регионов РФ признан потенциал Москвы, ХМАО и Петербурга.

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