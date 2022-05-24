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Названы даты проведения «Дня без турникетов» в Москве

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 26 по 28 мая. В этот раз в ней участвуют порядка 100 столичных компаний, 14 из них присоединились к акции впервые, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, юных посетителей будет ждать творческая мастерская наукоемких технологий. Здесь дети смогут посетить выставку роботов, порисовать 3D-ручками, познакомиться с 3D-печатью и программированием.

Традиционно в рамках акции откроют двери смотровая площадка Panorama360, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, «Союзмультфильм», карамельная мануфактура, сенсорный музей «Прогулка в темноте».

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В Музее фокусов и иллюзий приглашают увлекательно провести время всей семьей и узнать секреты некоторых известных трюков. А любителей активного отдыха ждет экскурсия по Центру конноспортивного образования в «Сокольниках». Центральный московский ипподром также будет открыт для посещения.

Самых маленьких гостей ждут в детских технопарках, таких как «Московский транспорт», «Менделеев центр», «Наукоград», «Косыгин парк». Открытые занятия пройдут и в школе робототехники «Код робота», центре «Лига роботов», компьютерной академии «Шаг».

В рамках акции в марте было проведено свыше 300 офлайн- и онлайн-мероприятий, количество посетителей превысило 13 тыс.

Следующие «Дни без турникетов» запланированы на 22–24 сентября и 8–10 декабря.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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