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Ритейлеры Apple объяснили закрытие части магазинов в России

Ритейлеры Apple назвали причиной закрытия части магазинов в РФ проблемы с поставками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Работа сети re:Store, оператора розничных магазинов Apple, приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

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«Деятельность магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть», — подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в компании, на данный момент приостановлена работа восьми магазинов в Москве и по одному в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани. Все остальные магазины работают в обычном режиме.

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О закрытии части магазинов re:Store на территории России стало известно ранее во вторник. Как сообщил источник, компания планирует наладить параллельный импорт.

18 мая Apple заявила, что не станет поставлять в Россию новые гаджеты, продемонстрированные на весенней презентации. Продажа и поставки уже выпущенных ранее устройств также недоступны, хотя компания и не принимала решения покинуть рынок РФ.

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