Западным ученым запретили сотрудничать с РФ по генетике растений

Западным ученым запретили проводить исследования генетических ресурсов растений совместно с российскими коллегами. Об этом 23 мая рассказала директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина

«В настоящее время участниками таких исследований остались только партнеры ВИР из Белоруссии, поскольку ученые других стран, в том числе Великобритании и Германии, не смогли продолжать сотрудничество на фоне санкций против России», — сказала она в интервью «РИА Новости».

По словам директора Института генетических исследований, зарубежные ученые были бы рады продолжать работать с российскими, но им просто запретили это делать.

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Всероссийский институт генетических ресурсов растений по заявкам предоставляет государственным селекционным учреждениям России образцы генетических ресурсов растений для дальнейшей работы, пояснила она. При этом практика предоставления их зарубежным генетическим банкам и научным организациям прекращена еще несколько лет назад.

«Нам пришлось перестраивать отношения с зарубежными партнерами задолго до обострения политической и экономической ситуации. Если бы этого не сделали, российские селекционеры сейчас не имели бы конкурентных преимуществ», — отметила глава ВИР.

Хлесткина добавила также, что коллекция генетических ресурсов растений, собранная в Институте имени Вавилова, дает отечественным селекционерам преимущества перед западными конкурентами.

«Коллекция нашего института — это генетический банк культивируемых растений и их диких родичей, который насчитывает более 320 тыс. образцов. По их количеству коллекция ВИР занимает четвертое место в мире», — уточнила она.

Директор добавила, что главный критерий ценности ВИР — это внутривидовое, генетическое разнообразие, которое дает российским селекционерам серьезные преимущества перед западными.

Осенью 2021 года директор Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) Елена Хлесткина. рассказала. что на реконструкцию коллекций растений России Минобрнауки выделило грант в размере 177 млн рублей.