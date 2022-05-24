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Свинокомплекс заподозрили в отравлении притоков Оби

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Река Амба и несколько связанных с ней озер в Новосибирской области переживают экологическую катастрофу — их берега усеяны дохлой рыбой, вода приобрела бурый цвет и отдает характерным запахом навоза, рассказали «Известиям» очевидцы. Местные жители и депутаты считают, что к происшествию может быть причастен крупнейший в области свинокомплекс.

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Небольшая речка Амба протекает через Колыванский район Новосибирской области. Поблизости почти нет крупных заводов, доходы у жителей небольшие, поэтому здесь ценится рыбалка, рассказал «Известиям» местный депутат Алексей Астафьев.

Однако сегодня на Амбу с удочкой не придешь. Судя по видео, имеющемся в распоряжении редакции, болотистый берега реки и нескольких окрестных озер усыпаны дохлой рыбой.

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«Жительница района рассказала, что шла через мостик из дома на работу и заметила следы слива отходов. Это было 28 апреля. Вода была темного цвета, стоял неприятный запах. Я потом выезжал на место, прозрачность воды там два-четыре сантиметра», — рассказал депутат.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям» о том, что 21 мая по факту загрязнения водоема и прилегающих участков земли было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».

По данным источника «Известий», место загрязнения расположено на земельном участке с кадастровым номером 54:10:028210:5116. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с июля 2018 года он находится в собственности у АО «Кудряшовское».

19 мая из-за противодействия, оказанного представителями свинокомплекса членам проверяющей комиссии, пришлось даже подавать заявление в полицию, добавил источник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подчистили пруды: свинокомплекс подозревают в отравлении притоков Оби

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