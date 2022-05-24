Третьяковка покажет картину Репина в противовандальной витрине
После успешной реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Третьяковская галерея планирует специально для этого произведения сконструировать витрину, в которой будет установлено антивандальное стекло с антибликовым покрытием.
По словам гендиректора музея Зельфиры Трегуловой, стекло будет таким же, как на «Весне» Боттичелли, хранящейся в Уффици. Сейчас Третьяковка ищет спонсоров, готовых оплатить создание такой витрины.
«Есть уже чертежи и предварительные договоренности и производителем. Но мы должны найти финансирование и дождаться запуска параллельного импорта. В России, увы, такие стекла не делают», — отметила Трегулова.
Предварительно сотрудники Третьяковки намечают возвращение «Ивана Грозного» в постоянную экспозицию на конец текущего или начало следующего года.
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