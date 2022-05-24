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Проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму до конца июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и ЦБ, должен поступить в Госдуму в этом году, заявил глава комитета нижней палаты по финрынку «Известиям» Анатолий Аксаков. Он не исключил, что это произойдет уже в весеннюю сессию, то есть до 31 июля.

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По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Однако источники «Известий» утверждают, что в 2022-м реформы не будет. Решение по законопроекту еще не принято и, скорее всего, не будет принято в этом году. А что касается сформированных добровольных пенсионных накоплений, на которые был наложен мораторий в 2014 году, то они останутся замороженными.

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Эксперты придерживаются такого же мнения: по их словам, еще не время.

Запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях, когда у населения будет больше доверия к долгосрочным инвестициям

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Года в богатство: проект о реформе пенсий могут внести в ГД до конца июля

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