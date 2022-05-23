Нидерландские организации оспорят блокировку RT и Sputnik

Ряд интернет-провайдеров, организаций, выступающих за свободу интернета и прессы в Нидерландах, намерен оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку Russia Today (RT) и Sputnik в Евросоюзе. Об этом нидерландская ассоциация журналистов сообщила 23 мая.

«Коалиция организаций утверждает, что совет министров Европейского союза принял далеко идущее решение о цензуре этих каналов, не отдавая должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека, которая является основой нашей демократии. Было поспешно решено провести немедленную цензуру, не предваряя ее независимой и тщательной проверкой. Это поднимает вопросы о нашем конституционном государстве и о том, за что мы выступаем как общество», — говорится в сообщении.

Как отметил один из истцов, директор интернет-провайдера Freedom Internet Анко Шолте тер Хорст, факт того, что интернет-провайдеров обязали блокировать доступ к информации, противоречит принципу сетевого нейтралитета.

Реклама

«В демократическом правовом государстве свободный и открытый интернет абсолютно необходим», — отметил он.

Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу Sputnik на территории сообщества со 2 марта. В документе, опубликованном на официальном портале законов Евросоюза, сообщалось, что это решение останется в силе до тех пор, пока не завершится российская спецоперация и «до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС». Под ограничения ЕС попали Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today Francе, Russia Today Spanish, а также агентство «Спутник».

27 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК запретит работу в Евросоюзе государственных российских СМИ.

Комментируя решение Евросоюза, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ. Она отметила, что в качестве предлога для уничтожения российского вещания в зарубежных странах, не утруждая себя аргументами, объявили российские СМИ якобы разносчиками пропаганды и угрозой своей безопасности. По ее мнению, скорость принятия таких мер, попирающих все базовые принципы свободы слова, указывает на то, что этот сценарий готовился заранее.