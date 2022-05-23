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В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Французская компания «Ашан» рассматривает возможность передачи своего бизнеса в РФ внешнему управляющему. Ритейлер ищет российских претендентов на эту роль. Об этом «Известиям» 23 мая рассказал источник на продовольственном рынке.

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Он уточнил при этом, ритейлер пока не принял окончательного решения об уходе из РФ.

Источник «Известий» напомнил, что в 2021 году «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» создали компанию Nhood, которая занялась управлением объектов этих компаний, плюс девелопментом с уклоном в экологию. Это юридическое лицо могут перерегистрировать как российское, после чего передать ей под управление розничную сеть в РФ.

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Что изменится на практике для покупателей (например, смена вывески, выбор нового названия), пока неизвестно, добавил собеседник. Сейчас компания обсуждает стратегическое решение.

В 2022 году торговая сеть не заявляла официально о приостановке работы в РФ на фоне антироссийских санкций, однако слухи о таком намерении с их стороны распространялись не раз.

5 апреля французский ритейлер заверял, что не собирается сворачивать свою деятельность, на территории России, а продолжит работать в штатном режиме.

15 марта глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье также заявил, что французские компании, в том числе «Ашан» и «Леруа Мерлен», остаются в России. По его словам, всего во французских компаниях в России трудится порядка 160 тыс. человек.

Ряд западных компаний приостановили деятельность в России на фоне санкций со стороны Запада, которые были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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