В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему

Французская компания «Ашан» рассматривает возможность передачи своего бизнеса в РФ внешнему управляющему. Ритейлер ищет российских претендентов на эту роль. Об этом «Известиям» 23 мая рассказал источник на продовольственном рынке.

Он уточнил при этом, ритейлер пока не принял окончательного решения об уходе из РФ.

Источник «Известий» напомнил, что в 2021 году «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» создали компанию Nhood, которая занялась управлением объектов этих компаний, плюс девелопментом с уклоном в экологию. Это юридическое лицо могут перерегистрировать как российское, после чего передать ей под управление розничную сеть в РФ.

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Что изменится на практике для покупателей (например, смена вывески, выбор нового названия), пока неизвестно, добавил собеседник. Сейчас компания обсуждает стратегическое решение.

В 2022 году торговая сеть не заявляла официально о приостановке работы в РФ на фоне антироссийских санкций, однако слухи о таком намерении с их стороны распространялись не раз.

5 апреля французский ритейлер заверял, что не собирается сворачивать свою деятельность, на территории России, а продолжит работать в штатном режиме.

15 марта глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье также заявил, что французские компании, в том числе «Ашан» и «Леруа Мерлен», остаются в России. По его словам, всего во французских компаниях в России трудится порядка 160 тыс. человек.

Ряд западных компаний приостановили деятельность в России на фоне санкций со стороны Запада, которые были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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