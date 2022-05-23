В Москве на стадионе «Динамо» состоялся фестиваль звезд синхронного плавания

В Москве на водном стадионе «Динамо» состоялся фестиваль звезд синхронного плавания «Завораживающая красота». На фестивале выступили сильнейшие спортсменки России, в том числе семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина. Синхронистки продемонстрировали зрителям как уже полюбившиеся номера (например, олимпийский дуэт «Калинка»), так и новые показательные выступления.

Такое шоу в Москве проводится впервые: в одной программе синхронистки сборной России, юношеская сборная и любители. Цель фестиваля — вдохновить как молодых спортсменов, так и простых зрителей. Организатор фестиваля, президент Федерации синхронного плавания Москвы Мария Киселева отмечает, что «российское синхронное плавание с 25-летней историей мировых побед — идеальный пример для подражания. Здоровые ориентиры для молодежи, возможность прикоснуться к легендарной истории, увидеть красоту, прочувствовать гармонию и силу объединения людей, приводящую к блестящим победам, — это то, что нам сегодня особенно нужно».

К фестивалю спортсменок готовил тренерский штаб сборной России. Ранее на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания Татьяна Покровская заявила: «Очень здорово, что наши олимпийские чемпионки занимаются такой популяризацией нашего вида спорта. Выставляют все команды от взрослых до совсем детей, весь цвет и свет синхронного плавания. Тут уже и наши олимпийские чемпионки, и новая наша команда, которая хоть и считается взрослой и старшей, но они еще молодые девчонки, еще не обкатанные…Как можно больше выступлений на публике будет для них очень большим опытом».