Сроки охоты на птицу и дичь установили в Свердловской области

Сроки охоты на птицу и дичь установлены в Свердловской области. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

На Урале определили единый срок охоты на кабана. Отстрел животных теперь разрешен с 1 августа до конца февраля. Ранее охота на кабанов была под запретом.

Охота на селезней с использованием манных уток практически завершилась. Отстрел разрешен до 25 мая. Отстреливать боровую дичь может будет с 5 августа.

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Специалисты отметили, что использовать тепловизоры, световые устройства и другое оборудование можно исключительно при охоте на медведей и копытных.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ограничили охоту из-за вспышки африканской чумы свиней. Запрет действует на территории нягани, в районе дороги Нягань-Унъюган и в Октябрьском районе.