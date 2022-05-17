Охоту запретили в ХМАО из-за вспышки АЧС

В ХМАO запретили охотиться из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения ввели на территории Нягани, в районе дороги Нягань–Унъюган и в Октябрьском районе, сообщает региональная служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что подобные меры приняты для того, чтобы не допустить разноса вируса по территории региона, пишет ИА «Ура.ру».

Вирус АЧС обнаружили в Нягани в одном из подсобных хозяйств 10 мая. Специалисты ветеринарного центра оперативно отреагировали на сообщение фермера о падении поросенка. Они взяли пробы. Исследование подтвердило, что животное было заражено АЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с начала 2022 года выявили уже три очага АЧС. Случаи заболевания подтверждены в дикой природе на территории Пограничного района.