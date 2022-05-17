Прямой эфир
Мир
Россия проследит за использованием НАТО территорий Швеции и Финляндии
Новости компаний
В Москве начинающим предпринимателям дадут кредит с нулевой ставкой
Мир
МИД заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса с РФ
Мир
Украинские националисты нанесли удар по жилым кварталам Херсона из РСЗО «Смерч»
Мир
Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов
Мир
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Мир
Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «развяжет РФ руки»
Интернет
Песков допустил разблокировку Meta в России
Мир
Боррель надеется на преодоление возражений Турции о расширении НАТО
Мир
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Общество
В Кремле задумались над созданием общероссийского движения детей

Охоту запретили в ХМАО из-за вспышки АЧС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ХМАO запретили охотиться из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения ввели на территории Нягани, в районе дороги Нягань–Унъюган и в Октябрьском районе, сообщает региональная служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что подобные меры приняты для того, чтобы не допустить разноса вируса по территории региона, пишет ИА «Ура.ру».

Вирус АЧС обнаружили в Нягани в одном из подсобных хозяйств 10 мая. Специалисты ветеринарного центра оперативно отреагировали на сообщение фермера о падении поросенка. Они взяли пробы. Исследование подтвердило, что животное было заражено АЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с начала 2022 года выявили уже три очага АЧС. Случаи заболевания подтверждены в дикой природе на территории Пограничного района.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022