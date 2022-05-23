В Британии дали советы контактировавшим с зараженными оспой обезьян

Власти Великобритании рекомендуют лицам, контактировавшим с инфицированными оспой обезьян, уходить на самоизоляцию сроком 21 день. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, сообщает Би-би-си.

В распространенном сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) уточняется, что лица, которые имели «незащищенный прямой контакт» или контакт с вещами заразившегося, должны избегать людей с ослабленной иммунной системой, беременных женщин и детей младше 12 лет.

На данный момент в Великобритании подтверждено уже 20 случаев заражения оспой обезьян. Впервые о выявлении инфекции в стране стало известно 7 мая.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.