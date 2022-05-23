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В России запустили альтернативу Apple Pay

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты смогут оплачивать товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах, не вводя реквизиты карты. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба банка.

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На старте платежи через Tinkoff Pay доступны только онлайн. В скором времени клиенты «Тинькофф» смогут совершать покупки и офлайн. Другие функции сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022–2023 годов.

«На старте оплата доступна более чем в 30 тыс. онлайн-магазинов — партнеров «Тинькофф Кассы», среди которых — любимые онлайн-магазины, крупные-сетевые ритейлеры, маркетплейсы и др.», — говорится в сообщении.

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Оплата с помощью сервиса также возможна и с компьютера. Для этого нужно будет отсканировать смартфоном QR-код, который переведет покупателя в приложение банка для подтверждения платежа.

Кроме того, позднее в 2022 году покупатели смогут оплачивать покупки без перехода в приложение и QR-кодов — при авторизации в магазинах через сервис Tinkoff ID. Также в Tinkoff Pay будут интегрированы биометрические технологии «Тинькофф».

6 марта Центральный банк России сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем Mastercard и Visa станут недоступны в России. Это стало следствием антироссийских санкций стран Запада, введенных после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Спустя некоторое время Apple приостановила и поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay.

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