Прививки от клещевого энцефалита сделали уже почти 2 млн россиян

С начала 2022 года вакцинацию от клещевого энцефалита прошли уже более 1,95 млн человек. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего, как отметили в ведомстве, планируется привить более 3 млн человек.

«В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 70,9 тыс. клещей», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что количество граждан, обращающихся в медицинские организации после укусов клещей, не превышает многолетние показатели. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, которые передаются клещами.

В большинстве субъектов РФ из-за активизации клещей приступили к акарицидным обработкам, уже проведена обработка на территории более 125,2 тыс. га. Также ведется просветительская работа среди населения.

18 мая в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили о пробуждении клещей. Как отмечает RT, на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Уточняется, что клещи прячутся в траве, потому лучше избегать участков с густой растительностью.

По словам специалистов, особенно активны клещи в мае и начале июня. В этот период рекомендуется выбирать закрытую одежду из плотных тканей.

После прогулок на свежем воздухе стоит внимательно осмотреть свою одежду и тело, напоминает сайт kp.ru. В случае укуса стоит обратиться за медицинской помощью, передает телеканал «360».

14 мая врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова перечислила последствия укуса клеща. Она назвала симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса. Так, озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита.

Специалист также посоветовала сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона.

12 мая старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН рассказал, что в период активности клещей лучше не носить шорты и юбки, а штаны следует заправлять в носки. Также стоит осматривать себя каждые 20 минут во время прогулки, а затем уже более тщательно дома.