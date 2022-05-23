Реклама
Прямой эфир

Прививки от клещевого энцефалита сделали уже почти 2 млн россиян

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sina Schuldt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2022 года вакцинацию от клещевого энцефалита прошли уже более 1,95 млн человек. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Чтобы в мае не маяться: как подготовиться к отдыху за городом
О безопасности лучше позаботиться заблаговременно, но не стоит забывать и про экстренные меры

Всего, как отметили в ведомстве, планируется привить более 3 млн человек.

«В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 70,9 тыс. клещей», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Реклама

Отмечается, что количество граждан, обращающихся в медицинские организации после укусов клещей, не превышает многолетние показатели. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, которые передаются клещами.

В большинстве субъектов РФ из-за активизации клещей приступили к акарицидным обработкам, уже проведена обработка на территории более 125,2 тыс. га. Также ведется просветительская работа среди населения.

18 мая в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили о пробуждении клещей. Как отмечает RT, на особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Уточняется, что клещи прячутся в траве, потому лучше избегать участков с густой растительностью.

По словам специалистов, особенно активны клещи в мае и начале июня. В этот период рекомендуется выбирать закрытую одежду из плотных тканей.

После прогулок на свежем воздухе стоит внимательно осмотреть свою одежду и тело, напоминает сайт kp.ru. В случае укуса стоит обратиться за медицинской помощью, передает телеканал «360».

14 мая врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова перечислила последствия укуса клеща. Она назвала симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса. Так, озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита.

Специалист также посоветовала сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона.

12 мая старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН рассказал, что в период активности клещей лучше не носить шорты и юбки, а штаны следует заправлять в носки. Также стоит осматривать себя каждые 20 минут во время прогулки, а затем уже более тщательно дома.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022