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Неуправляемый Lexus врезался в пешеходов во Владивостоке

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Фото: Управление МВД РФ по Приморскому краю
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Во Владивостоке неуправляемый автомобиль Lexus врезался в людей у светофора. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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По данным ведомства, ДТП произошло ранее в этот день в районе дома 16 на Океанском проспекте.

Правоохранители установили, что автомобиль Lexus RX 350 двигался задним ходом со стороны улицы Уборевича в сторону улицы Семеновская и наехал на пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта «Изумруд».

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Как рассказала 43-летняя владелица автомобиля, перед ДТП она припарковала машину и вышла из нее. В момент аварии иномаркой никто не управлял, пишет «Ридус».

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Одного из них госпитализировали, второго направили на амбулаторное лечение.

Водительский стаж хозяйки машины составляет 19 лет. В этом году ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД семь раз.

МВД проводит проверку по факту ДТП. Назначено проведение ряда исследований.

22 мая на севере Москвы на Волоколамском шоссе два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati. Мотоциклист и его пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

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