Военный эксперт рассказал о финальной стадии освобождения ЛНР

В Донбассе ни на минуту не затихают ожесточенные бои. Однако эксперты считают, что этап полного освобождения территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских вооруженных сил близок к завершению, отметил в беседе с «Известиям» в понедельник, 23 мая, военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Воспользовавшись успехом под Попасной, союзные силы медленно продвигаются от одного села к другому сразу на нескольких направлениях. В Северодонецке удалось закрепиться в городской застройке. Украинское командование пытается остановить наступление и задействует здесь свои резервы, включая зарубежные артсистемы, которые недавно получили от союзников», — указал эксперт.

Болтенков отметил, что пока попытки остановить наступление неуспешны. Союзные силы находятся на подступах к Соледару, а оттуда недалеко до Артемовска. Идущая оттуда главная трасса снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке и Лисичанске уже фактически под огневым контролем войск ЛНР и России. Успешный исход боев на этом направлении окончательно решит вопрос полного освобождения территории Луганской Народной Республики от украинской армии.

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Следующим этапом станет наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) для установления контроля над важнейшей агломерацией городов Славянск и Краматорск.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар и Соль ДНР, а также Нырково ЛНР, три пункта управления и 13 районов сосредоточения войск, сообщили 22 мая в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 174 украинских самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники.

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«Комплексная борьба: в ЛНР активизировались бои в районе Соледара»