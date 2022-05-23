Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Евросовета дал старт армяно-азербайджанской Комиссии по делимитации границ
Экономика
Норвегия не поддержала призыв Польши поделиться доходами от продажи газа с Украиной
Мир
Процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО продлится до декабря
Мир
Советник украинского президента исключил уступки России
Мир
Бельгия ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян
Мир
Евросоюз признал истощение запасов военной техники из-за помощи Украине
Экономика
Саудовская Аравия будет разрабатывать новое соглашение с ОПЕК+ при участии РФ
Мир
Австрия заморозила активы россиян на четверть миллиарда евро
Спорт
«Манчестер Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии по футболу
Мир
В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян
Мир
В Китае указали на невозможность для США восстановить доверие после заморозки активов РФ
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о финальной стадии освобождения ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донбассе ни на минуту не затихают ожесточенные бои. Однако эксперты считают, что этап полного освобождения территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских вооруженных сил близок к завершению, отметил в беседе с «Известиям» в понедельник, 23 мая, военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Украинские военные массово складывают оружие в Северодонецке. Спецоперация в Донбассе 19 мая, день 84-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Воспользовавшись успехом под Попасной, союзные силы медленно продвигаются от одного села к другому сразу на нескольких направлениях. В Северодонецке удалось закрепиться в городской застройке. Украинское командование пытается остановить наступление и задействует здесь свои резервы, включая зарубежные артсистемы, которые недавно получили от союзников», — указал эксперт.

Болтенков отметил, что пока попытки остановить наступление неуспешны. Союзные силы находятся на подступах к Соледару, а оттуда недалеко до Артемовска. Идущая оттуда главная трасса снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке и Лисичанске уже фактически под огневым контролем войск ЛНР и России. Успешный исход боев на этом направлении окончательно решит вопрос полного освобождения территории Луганской Народной Республики от украинской армии.

Реклама

Следующим этапом станет наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) для установления контроля над важнейшей агломерацией городов Славянск и Краматорск.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар и Соль ДНР, а также Нырково ЛНР, три пункта управления и 13 районов сосредоточения войск, сообщили 22 мая в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 174 украинских самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Комплексная борьба: в ЛНР активизировались бои в районе Соледара»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022